В Хабаровском крае разыскали подозреваемого в изнасиловании

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-02T07:23:12+03:00

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В Хабаровском крае нашли подозреваемого в изнасиловании двух женщин. По предварительной информации, мужчина силой взял 25-летнюю девушку. Происшествие случилось 28 октября, а три дня спустя от его действий пострадала еще одна женщина. Второй жертве 57 лет. Оба преступления были совершены в Ванинском районе.

- Уголовное дело по статье «Изнасилование» уже завели, только самого фигуранта найти не могли. Тогда его объявили в розыск, одновременно с этим занимаясь поиском других возможных жертв. Найти и задержать предполагаемого насильника удалось в лесополосе поселка Октябрьский. Его уже доставили в отдел, с ним беседует следователь, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент еще решается вопрос о том, чтобы поместить 42-летнего задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.