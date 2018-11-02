В Хабаровском крае нашли производителей некачественного хлеба

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-02T07:23:52+03:00

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги проверки качества и безопасности зерна, хлебобулочных, макаронных и мукомольно-крупяных изделий. В поле зрения инспектирующих попали шесть предприятий торговли, три предприятия общественного питания, восемь предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий, а также 126 детских образовательных учреждений и пять лечебно-профилактических учреждений. Пока в списке нарушителей девять проверенных предприятий.

- В основном в организациях не могут предоставить товаросопроводительные документы на продукцию. Кроме того, в этих предприятиях работали сотрудники, не прошедшие медосмотр. В некоторых компаниях продавали крупу, которая не соответствовала требованиям технического регламента, а в пекарнях использовали воду, не подходящуюю для производства хлеба, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По итогам проверки возбудили 10 административных дел и выписали штрафы на сумму 126 тысяч рублей. С одним предпринимателем специалистам ведомства придется разбираться в суде. У пекаря из Верхнебуреинско района не хватает приточно-вытяжной вентиляции, а также требуется ремонт в производственных помещениях.

На данный момент проверки продолжаются.