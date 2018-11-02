Хабаровские дороги приобретают новый облик

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-02T08:19:27+03:00

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Хабаровские дорожники сдали более 93 километров отремонтированных дорог. В план попали Воронежское, Березовское, Чернореченское шоссе, улицы Тихоокеанская, Краснодарская, Санаторная, Ленинградская, Брестская, а также участок от остановки Весовая в районе Овощесовхоза до Совхозной. На улицах также появились 12 новых комплексов фото и видеофиксации. Сейчас специалисты трудятся на Запарина, Выборгской и Краснореченской.

- В этом году учитывалось мнение жителей, которые могли высказать свой предложения по тому или иному объекту, - сообщил Александр Васильев, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Все они влияют не только на качество жизни одной конкретной улицы, но и города в целом. Например, Ленинградская. Ее внесли в список ремонта из-за постоянных пробок, а в часы пик движение останавливалось.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске и Хабаровском районе до 2025 года планируется привести в порядок 579 км. Общий объем финансирования составит порядка 13 миллиардов рублей.