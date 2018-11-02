2018-11-02T08:40:31+03:00
Общество

На Камчатке закрыли морскую навигацию

Маломерным судам выход на воду теперь запрещен
Ульяна КОСКИНА
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Морская навигации закрыта на КамчаткеМорская навигации закрыта на КамчаткеФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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В южных районах Камчатки закрылась навигация для маломерных судов. Под запрет попали водные участки, которые расположены в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, поселке Палана, а также Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатскои районах.

- С каждым днем температура воздуха и воды становится все ниже. Особенно это заметно на севере полуострова. Если выходить в плавание на маломерном судне в морозную погоду, можно оказаться в условиях, которые приведут к обледенению транспорта, - сообщил Роман Коротких, заместитель начальника Центра ГИМС МЧС по Камчатскому краю.

На протяжении осенне-зимнего периода спасатели намерены мониторить ситуацию на водных объектах, чтобы не допустить трагических последствий. Если суда продолжат выходить в море, судоводители будут нести за это административную ответственность.

Напомним, с 15 октября навигация закрыта в северных районах Камчатского края. Таким образом, выход на воду на маломерных судах запрещен на территории всего полуострова.

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