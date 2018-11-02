2018-11-02T09:35:36+03:00
Происшествия

Особо опасного рецидивиста на Камчатке отправили в тюрьму

Мужчина получил 13 лет колонии строго режима за развращение малолетней падчерицы
Ульяна КОСКИНА
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Особо опасного рецидивиста на Камчатке отправили в тюрьмуОсобо опасного рецидивиста на Камчатке отправили в тюрьмуФото: Александр ГЛУЗ
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В Вилючинске на Камчатке отчим ответил за развращение малолетней падчерицы. Следствие установило, что в начале этого года он показывал 9-летней порнофильмы, а также предлагал ей поворотить действия сексуального характера, которые они вместе видели на экране. О том, что происходит дома в отсутствие матери, ребенок рассказал бабушке.

- Мужчина уже был осужден за изнасилование в отношении совершеннолетней и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. - В 2008 году он получил больше восьми лет лишения свободы. Освободишись, он вновь совершил особо тяжкое преступление. На этот раз в отношении малолетнего ребенка.

Суд Вилючинска признал злоумышленника виновным. Ему предстоит провести 13 лет и 6 месяцев в колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также с него будет взыскана компенсация морального вреда, нанесенного потерпевшей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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