Хабаровским экстрималам будет где отработать трюки

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-02T13:52:04+03:00

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Любители экстремальных видов спорта в Хабаровске ждет сюрприз. В краевом центре строители заложили основание будущего скейт-парка. Бетонная плита, площадью 700 квадратных метров, прочно разместилась на сваях. К монтажу оборудования приступят, как только оно прибудет в город. Элементы для выполнения трюков ожидаются в декабре.

- Здесь расположатся флайбоксы, мини-рампа, кикер, рэйл, радиусы и другие. Их смонтируют так, чтобы в случае необходимости кострукцию площадки можно было менять для проведения, например, соревнований, - рассказал Вячеслав Алябьев, начальник отдела капитального строительства МКУ «Служба заказчика». - Кроме того, на площадке установят скамейки с урнами, ограждение, проведена система освещения для того, чтобы любители скейтов, роликов и BMX в могли кататься в темное время суток.

Для покрытия скейт-парка выбрали шлифованный бетон. Он позволит легко набирать и поддерживать скорость, а также выполнять различные трюки, в том числе и связанные со скольжением. Материал подходит для климатических условий Хабаровска.