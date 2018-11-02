2018-11-02T12:48:43+03:00
Происшествия

Юного биробиджанца доставили санрейсом в Хабаровск

На транспортировку пациента потратили три часа
Ольга КИВА
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Юного биробиджанца доставили санрейсом в ХабаровскЮного биробиджанца доставили санрейсом в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В краевую столицу доставили 12-летнего ребенка. Ему нужна срочна ямедицинская помощь, оказать которую могли только в Хабаровске. Для транспортировки юного пациента задействовали вертолет санавиации Ми-8 МЧС России.

- Сообщение о том, что подростка срочно нужно доставить в Хабаровск поступило от Хабаровского центра медицинских катастроф. Дежурное воздушное судно вылетело из краевой столицы полдень, а три часа назад вертолет вернулся обратно в краевую столицу с пассажиром на борту, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На борту ребенка сопровождала бригада врачей центра медицины катастроф. По прибытии они передали юного пациента врачам скорой помощи, а те, в свою очередь, госпитализировали больного в городскую больницу. Во время полета состояние больного не ухудшилось.

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