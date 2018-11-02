2018-11-02T11:58:11+03:00
Происшествия

Три большегруза бесследно исчезли с территории базы в Хабаровске

Две машины найти удалось, третью еще ищут
Ольга КИВА
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Три большегруза бесследно исчезли с территории базы в ХабаровскеТри большегруза бесследно исчезли с территории базы в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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За помощью к хабаровским полицейским обратился представитель транспортной компании. Мужчина рассказал, что ночью с территории базы исчезли три большегруза общей стоимостью почти три миллиона рублей.

- Позже оперативники выяснили, что это было похищение с помощью эвакуатора. Подозреваемым в этом деле оказался 54-летний горожанин. За ним пока не числилось никаких преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось позже, перед тем, как украсть спецтехнику, задержанный нашел покупателей. После кражи он быстро обменял машины на деньги, которые потом потратил на себя любимого.

Два похищенных большегруза оперативники уже нашли, третий еще ищут. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Если его признают виновным, он может угодить в тюрьму на срок до десяти лет.

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