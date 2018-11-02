2018-11-02T10:55:13+03:00
Общество

Оленеводов севера Хабаровского края поддержат финансово

На эти цели в этом году выделят два миллиона рублей
Ульяна КОСКИНА
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Оленеводов севера Хабаровского края поддержат финансовоОленеводов севера Хабаровского края поддержат финансовоФото: Правительство Хабаровского края
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На развитие северного оленеводства в Хабаровском крае выделят в этом году два миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 на компенсацию затрат личным хозяйствам и общинам направили около 1,5 миллионов.

- За счет субсидии полностью возместить расходы смогут оленеводы Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. Эти территории являются традиционными для такого вида деятельности. Денежная поддержка позволит увеличить поголовье, закупить необходимое оборудование и корма. Также средства можно направить на охрану стада от хищных зверей и ускорить чипирование оленей. Все это позволит добытчикам не только реализовывать мясо, но и расширить рынки сбыта, - пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кроме того, в рамках мероприятий по развитию северных территорий края, предусмотрены преференции для производителей, которые ведут свою деятельность в сложных климатических условиях.

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