Оленеводов севера Хабаровского края поддержат финансово

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-02T10:55:13+03:00

На эти цели в этом году выделят два миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

На развитие северного оленеводства в Хабаровском крае выделят в этом году два миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 на компенсацию затрат личным хозяйствам и общинам направили около 1,5 миллионов.

- За счет субсидии полностью возместить расходы смогут оленеводы Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. Эти территории являются традиционными для такого вида деятельности. Денежная поддержка позволит увеличить поголовье, закупить необходимое оборудование и корма. Также средства можно направить на охрану стада от хищных зверей и ускорить чипирование оленей. Все это позволит добытчикам не только реализовывать мясо, но и расширить рынки сбыта, - пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кроме того, в рамках мероприятий по развитию северных территорий края, предусмотрены преференции для производителей, которые ведут свою деятельность в сложных климатических условиях.