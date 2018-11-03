2018-11-03T03:10:51+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадков

Одна часть региона наслаждается последними теплыми деньками, в другой постепенно бразды правления берет зима
Александра ШОПЕНКО
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Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадковПогода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадковФото: Александра ШОПЕНКО
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В Биробиджане дождь. Ветер западный 7-16 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +5+8.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +1 +3. Днем +11+13.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3, днем воздух прогреется до +13+15.

В Советской Гавани ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +1+5. Днем +12+14. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +7+9.

В Чегдомыне осадки в виде небольшого мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.

В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северо-западный 10–15 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -2-4.

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