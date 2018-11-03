Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадков
В Биробиджане дождь. Ветер западный 7-16 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +5+8.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +1 +3. Днем +11+13.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3, днем воздух прогреется до +13+15.
В Советской Гавани ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +1+5. Днем +12+14. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +7+9.
В Чегдомыне осадки в виде небольшого мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.
В Николаевске-на-Амуре днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.
В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северо-западный 10–15 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -2-4.