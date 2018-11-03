В Хабаровском крае написали Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-03T09:30:44+03:00

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Жители Хабаровского края оценили свой уровень этнографической грамотности и проверили знания о народах, живущих в России. Экзаменуемым предстояло ответить на 30 вопросов за 45 минут.

Как сообщает пресс-служба парламента Хабаровского края, задания диктанта состояли из 20 общих вопросов, на которые отвечают люди по всей стране, и десяти уникальных для каждого региона. За весь тест максимально можно набрать 30 баллов. Кстати, проверяли свои знания люди всех поколений - от мала до велика.

Правильные ответы появятся на сайте Большого этнографического диктанта уже через неделю - 10 ноября. Тогда же разберут типичные ошибки. А вот индивидуальные результаты будут размещены 12 декабря в День Конституции.

Приурочена акция ко Дню народного единства. В регионе диктант впервые проходил на 29 площадках, восемь из них открылись в краевой столице.