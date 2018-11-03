2018-11-03T04:47:20+03:00
Происшествия

С ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублей

На полпути в столицу Колымы мужчину перехватили чекисты
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
С ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублейС ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Из аэропорта «Сокол» в Магадан на своей машине спокойно ехал местный житель. Правда, не долго - его остановили не рядовые автоинспекторы, а самые настоящие сотрудники Федеральной службы безопасности. Чекисты тут же принялись досматривать автомобиль и не просто так - оперативно-оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба главка ФСБ по Магаданской области, в машине было найдено три с половиной килограмма промышленного золота, упакованного в полиэтиленовый пакет. По примерным оценкам его стоимость составляет более семи миллионов рублей. Не каждый день такое увидишь

Где магаданец взял золото, кому и куда вез, есть ли пособники - предстоит выяснить следователям областного ФСБ. УГоловное дело возбуждено по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышу
Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадков
Хабаровским любителям экстрима будет где отработать трюки
Юного биробиджанца доставили санрейсом в Хабаровск
Три большегруза бесследно исчезли с территории базы в Хабаровске
Оленеводов севера Хабаровского края поддержат финансово
У хабаровской школы №47 появится спортивный комплекс
Особо опасного рецидивиста на Камчатке отправили в тюрьму
На Камчатке закрыли морскую навигацию
Хабаровские дороги приобретают новый облик
Обычное озеро в Хабаровском крае превратилось в нефтяное
В Хабаровском крае нашли производителей некачественного хлеба
В Хабаровском крае разыскали подозреваемого в изнасиловании
В Хабаровском крае привели в порядок больше 200 подъездов
На улице Герасимова в Хабаровске ограничили движение
Хабаровские диабетики пройдут бесплатное обследование
Генконсульство Японии в Хабаровске возглавил Масанори Фукусима
Новобранцы-контрактники пройдут общевойсковую подготовку в Хабаровском крае
Коробки элитного алкоголя исчезли из грузовика, ехавшего из Хабаровска в Амурскую область
Безработных хабаровчан включат в региональный «Кадровый резерв»
В Хабаровске зальют 72 хоккейных коробки
Погода в Хабаровске на 2 ноября 2018 года: днем до +12 градусов, без осадков
В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной