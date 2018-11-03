С ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублей

СЕГОДНЯ 04:46 2018-11-03T04:47:20+03:00

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Из аэропорта «Сокол» в Магадан на своей машине спокойно ехал местный житель. Правда, не долго - его остановили не рядовые автоинспекторы, а самые настоящие сотрудники Федеральной службы безопасности. Чекисты тут же принялись досматривать автомобиль и не просто так - оперативно-оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба главка ФСБ по Магаданской области, в машине было найдено три с половиной килограмма промышленного золота, упакованного в полиэтиленовый пакет. По примерным оценкам его стоимость составляет более семи миллионов рублей. Не каждый день такое увидишь

Где магаданец взял золото, кому и куда вез, есть ли пособники - предстоит выяснить следователям областного ФСБ. УГоловное дело возбуждено по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.