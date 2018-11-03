2018-11-03T11:05:56+03:00
Общество

Ограничение движения в Комсомольске 4 ноября: Центр города закроют до полудня

В это время в городе Юности пройдут митинг и шествие
Александра ШОПЕНКО
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Ограничение движения в Комсомольске 4 ноября: Центр города закроют до полудняОграничение движения в Комсомольске 4 ноября: Центр города закроют до полудняФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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День народного единства широко отметят комсомольчане. Праздничные мероприятия запланированы с самого утра. Из-за ряда событий центральную улицу Комсомольска перекроют.

Как сообщает пресс-служба администрации города Юности, движение всех видов транспорта будет приостановлено с 9 часов утра до 12 часов дня. Проезд временно будет запрещен по проспекту Мира (от площади Металлургов до улицы Аллея Труда) и по Аллее Труда (от проспекта Мира до Интернационального проспекта).

Уже в 11 часов утра по Комсомольску пройдет праздничное шествие. В мероприятиях приму участие промышленники, работники организаций города, учащаяся и рабочая молодежь, ветераны. Праздничная колонна пройдет от проспекта Мира, 38, далее проследует по нечетной стороне улицы Аллея Труда до площади театра драмы, где состоится митинг. Сбор участников в 10:30 часов утра.

В 14 часов дня на набережной Комсомольска состоится праздничное мероприятие «Хоровод дружбы». В танце одновременно закружатся гости набережных в городе Юности и в Хабаровске.

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