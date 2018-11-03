2018-11-03T06:19:49+03:00
Происшествия

Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышу

Пострадали три грузов машины, находившиеся внутри гаража
Александра ШОПЕНКО
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Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышуВзрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Хлопок газа произошел в одном из гаражей на Машинной улице города Юности. Удар был настолько мощный, что стены и крыша строения рухнули аккурат на стоящие внутри грузовые машины. Человеческих жертв нет.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, о происшествии сообщили очевидцы - звонок поступил в 20:00 часов. Внутри полуразрушенного гаража, помимо машин, удалось обнаружить 40 газовых баллонов, 20 из них были пустыми. Кое-где виднелось пламя.

Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Огнеборцы оперативно принялись тушить пожар и охлаждать газовые баллоны. Уже через 19 минут открытое горение было ликвидировано. Пожар виднелся в трех местах - огнем были охвачены домашние вещи, покрышки и тому подобное. Площадь возгораний - один квадратный метр каждое.

- На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Организован разбор разрушенных конструкций гаража. Обстоятельства случившегося устанавливаются, - отметили в региональном МЧС.

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