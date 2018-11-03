Товарооборот между Хабаровским краем и Китаем перевалил за миллиард американских долларов

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-03T12:31:52+03:00

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Хабаровский край и Китай за восемь месяцев текущего года «наторговали» между собой на 1,1 миллиарда долларов США. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, роль в этом сыграло активное сотрудничество региона с провинцией Цзилинь.

Так, запущенны крупные проекты в сфере деревообработки - несколько китайских компаний выпускают топливные гранулы и пиломатериалы в районе имени Лазо, вскоре в крае заработает карандашный завод. В планах создать в регионе индустриальный парк по переработке леса.

Не деревом единым налаживается сотрудничество. Китайские инвесторы будут возводить сервисную инфраструктуру (гостиницы, автозаправки, торгово-логистические комплексы) вокруг трассы «Обход Хабаровска». Проезд по магистрали, по планам, откроется в 2021 году. В перспективе дорога может выйти на Большой Уссурийский остров и дальше соединиться с сетью трасс Китая.

- Сейчас возводятся два больших мостовых перехода через Амур - железнодорожный Нижнеленинское (ЕАО) – Тунцзян и автомобильный Благовещенск – Хэйхэ. Завершение строительства намечено на вторую половину 2019 года. Кроме этого появятся еще два объекта - автомобильный мост Полтавка-Дунин и канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ, - отметил Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока.