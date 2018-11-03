Жителей Камчатки потрясло на четыре балла

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-03T07:53:50+03:00

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Землетрясение силой до четырех баллов ощутили вчера, 2 ноября, жители Петропавловск-Камчатского городского округа. По предварительной информации, разрушений и жертв нет.

Как сообщает пресс - служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю, эпицентр землетрясения находился в 20 километрах от берега полуострова и в 116 километрах юго-восточнее столицы региона. Подземный толчок, по данным сейсмостанции «Петропавловск», произошел на глубине 67 километров, его магнитуда (энергия в виде сейсмических волн) составила 5,5.

Угрозы цунами нет. Оперативные группы МЧС завершили осмотр зданий, разрушений и жертв не обнаружено.

МЧС НАПОМИНАЕТ:

Жителям сейсмоопасных районов дома необходимо иметь:

- запас консерв и питьевой воды на три-пять дней;

- аптечку первой медпомощи с двойным запасом бинтов, лейкопластырей, ваты, а также лекарствами для хронически больных членов семьи;

- переносной электрический фонарь, огнетушитель, допускается автомобильный (им стоит научиться пользоваться заранее);

- при себе всегда должен быть мобильный телефон;

- документы необходимо хранить в легкодоступном месте, лучше всего рядом со входом в квартиру. Не лишним будет положить туда же рюкзак с ножом, фонарем, топориком, новой зажигалкой, спичками, небольшим запасом еды, шерстяным одеялом, спичками. Обязательно в нем должна быть аптечка, кусок полиэтиленовой пленки, свечи и запасная одежда и обувь по сезону на всю семью.