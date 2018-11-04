СЕГОДНЯ 03:15 2018-11-04T03:15:30+03:00

Погода в Хабаровске на 4 ноября 2018 года: до +4, ветрено Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Чегдомыне, Николаевске-на-Амуре и Охотске дневные температуры опустятся ниже нуля

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +2+4.

В Бикине осадков не ожидается. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5.

В Советской Гавани ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +4+6. Синоптики обещают небольшие осадки.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0+2.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 15-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем -2-4.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 18-23 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -5-7.