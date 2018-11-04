Мэр Хабаровска вошел в тройку лидеров медиарейтинга Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 04:34 2018-11-04T04:35:46+03:00

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Мэр краевой столицы оказался самым популярным главой дальневосточной столицы. Об этом говорят результаты исследования, проведенные аналитиками в октябре 2018 года. Сергей Кравчук занял почетное второе место в списке управленцев. На первом месте – Сардана Авксентьева, мэр Якутска.

- Рейтинг глав дальневосточных столиц сформировали на основе базы СМИ, включающей почти 47 тысяч источников. Речь идет о телевидении, радио, газетах, журналах и интернет-СМИ. Также учитывают данные, поступающие от информационных агентств, - рассказывают в компании «Медиалогия».

Как поясняют специалисты, в СМИ чаще упоминали о мэре Хабаровска, когда он выступил против идеи переноса дальневосточной столицы во Владивосток. Кроме того, Сергей Кравчук пообещал оказать поддержку строителям, работающим на строительстве объездной дороги. Помощь со стороны властей должна ускорить процесс сдачи объекта в эксплуатацию.