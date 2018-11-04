Выжившую после ранения енотовидную собаку отпустили обратно в хабаровский лес

СЕГОДНЯ 06:06 2018-11-04T06:06:55+03:00

Остается надеяться, что зверек не разучился искать пропитание и успеет найти себе «квартиру» для зимней спячки

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В Хабаровском крае спасли енотовидную собаку. Раненное животное нашли с охотничьей петлей на шее еще весной. Его доставили в зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре и передали специалистам, которые потом занимались его лечением. Вернуться в родные леса зверек смог только сейчас.

- Енотовидная собака должна освоиться и выжить в лесу даже не смотря на поздние сроки возвращения в естественную среду обитания. В начале зимы этот зверь впадает в спячку. Надеемся, что он успеет найти себе «квартиру» и сможет обеспечить себя пропитанием, - говорит Вадим Бобровский, младший научный сотрудник филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Как отмечают специалисты, у животного хорошая упитанность и выпустили его в привычном месте обитания. Поэтому проблем с адаптацией у него возникнуть не должно. Возвращение в родные леса спасенный зверек начал с окрестностей охранной зоны Комсомольского заповедника.