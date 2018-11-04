2018-11-04T11:36:42+03:00
Общество

В Хабаровске ищут «Женщину года»

Достойную кандидатуру выберут среди горожанок, успешно совмещающих родительские обязанности и работу
Ольга КИВА
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В Хабаровске ищут «Женщину года»В Хабаровске ищут «Женщину года»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске пройдет конкурс «Женщина года», цель которого найти самую лучшую маму, успешно совмещающую родительские обязанности работой, в том числе и общественной. Среди требований к участницам наличие трех и более детей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, оценивать кандидатов будут по таким критериям, как успешное обучение и воспитание детей, а также посещение ребятами кружков, секций и студий, наличие дипломов и грамот, подтверждающих участие в общественной жизни города или района, творческий подход к оформлению конкурсных материалов.

Чтобы подать заявку, конкурсанткам необходимо отправить анкету участника конкурса, обосновать выдвижение кандидатуры, перечислив виды трудовой и общественной деятельности. Кроме этого необходимо предоставить фотографии и публикации в прессе и копии документов, подтверждающих успех участницы в трудовой и общественной деятельности.

Документы на конкурс принимают до 14 декабря 2018 года от кандидатов, выдвинутых коллективами и жителями города. Заявку на участие нужно пожать по адресу улица Ленинградская, 45, кабинет №9, телефон для справок 41-95-93.

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