Хабаровская молодежь провела «Диалог на равных» с Павлом Коганом

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-04T07:35:25+03:00

Парни и девушки поинтересовались у именитого дирижера, как стать Послом Года добровольца

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В Хабаровске прошел «Диалог на равных» со знаменитым дирижером Павлом Коганом. На встречу с гостем из Москвы пришли молодые активисты региона, представители добровольческих организаций и студенты хабаровского колледжа искусств.

Каждому участнику диалога хотелось поговорить с Послом Года добровольца в России, художественным руководителем и главным дирижёром Московского государственного академического симфонического оркестра, Народным артистом России. Активисты просили гостя рассказать о его детстве и начале карьеры, а позже обсудили темы добровольчества и наставничества, а также поинтересовались, что нужно сделать, чтобы стать Послом Года добровольца.

- Мне эту должность предложили. Рассматриваю свое «посольство» как определенную творческую музыкантскую миссию. Я все-таки посвятил своему делу всю жизнь. Для меня очень важно, если увеличится число молодых людей, которым мир классической музыки станет ближе. Если человек хочет набираться опыта в своей профессии, он может посещать наши репетиции и концерты. Я охотно иду на это, - рассказал Павел Коган.

Именитый гость приехал в краевую столицу вместе с оркестром, с которым выступил 1 ноября в краевой филармонии. Хабаровские зрители в этот день услышали произведения величайших русских композиторов, зал был переполнен.

«Диалог на равных» – это встречи-дискуссии с именитыми людьми. По мнению авторов этого проекта, общение молодежи с успешными личностями поможет показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах и в любом регионе.