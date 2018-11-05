Погода в Хабаровске на 5 ноября 2018 года: днем до +2, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +2+4.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1 --5. Днем 0+2.
В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4, днем воздух прогреется до +3+5.
В Советской Гавани ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +4+6. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -2-4.
В Николаевске-на-Амуре днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +1-1.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -8-10.