СЕГОДНЯ 02:27 2018-11-05T02:27:52+03:00

Погода в Хабаровске на 5 ноября 2018 года: днем до +2, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

Несмотря на то, что до наступления зимы осталось 25 дней, погода продолжает радовать жителей края плюсовыми температурами днем

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +2+4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1 --5. Днем 0+2.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4, днем воздух прогреется до +3+5.

В Советской Гавани ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +4+6. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -2-4.

В Николаевске-на-Амуре днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +1-1.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -8-10.