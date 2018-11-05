Футболисты «СКА-Хабаровск» сыграли вничью с «Краснодаром-2»

СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-05T06:27:34+03:00

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Игра хоть и закончилась вничью – 2:2, но получилось захватывающей и зрелищной, отмечают болельщики. Первый мяч в ворота соперников был забит на 25 минуте матча Максимом Казанковым, уже через девять минут краснодарцы отыгрались, сровняв счет. Было несколько голевых моментов, когда армейцы могли забить, но на стороне гостей было везение и отличная выучка голкипера, доставшего сложнейший удар головой Ираклия Квиквискири.

Во втором тайме хозяева поля активно атаковали и на 50 минуте Квиквискири отдал отличную передачу Алейнику, тот ударил и сквозь ноги защитников буквально вколотил мяч в ворота соперников. Однако через пять минут он опять оказался в наших воротах.

Затем были два стопроцентных голевых момента, которые просто обязаны были завершиться голом. На 68-й минуте Казанков с линии штрафной сильно пробил поворотам, но угодил в голкипера краснодарской команды, через минуту Секульски обыграл Адамова на правом фланге и отдал мяч Казанкову, перед которым были пустые ворота. Тот ударил, но защитник гостей сумел выбить мяч буквально с самой «ленточки».

Итог матча 2:2. В то же время стало заметно что хабаровская команда наконец-то сыгралась и начала показываь неплохой футбол.

- Думаю, что сегодня мы все-таки потеряли очки. Наша команда играла лучше, создала немало моментов и оказывала давление на краснодарцев. Игра нам удалась, но, к сожалению, выиграть не получилось, - прокомментировал матч Павел Карасев, игрок ФК «Ска-Хабаровск». - Не знаю. Может быть надо больше отрабатывать на тренировках и стараться забивать в каждом моменте. Тогда и в игре должно все прийти. Игра была обоюдоострая – моменты были у обеих команд, и все хотели победить. Так получилось, что победа сегодня никому не досталась. Ничья, конечно, тоже неплохой результат, но мы хотим побеждать в каждом матче.