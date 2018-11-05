2018-11-05T07:36:02+03:00
Происшествия

Пожар в бане в Комсомольске-на-Амуре: из огня успели вынести газовый баллон

Охваченную пламенем двухэтажную постройку специалисты потушили за 18 минут
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Пожар в бане в Комсомольске-на-Амуре: из огня успели вынести газовый баллонПожар в бане в Комсомольске-на-Амуре: из огня успели вынести газовый баллонФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В воскресенье, в 21:42 по местному времени на пульт диспетчера экстренной службы города Юности поступило сообщение о возгорании бани в частном подворье на улице Черноморской. Прибывшая на место команда пожарных обнаружила, что горит второй этаж деревянного строения, а точнее, веранда. Пламенем был объят и потолок парной, находщейся на первом этаже - общая площадь возгорания составила 26 квадратных метров.

- Во время тушения охваченной огнем деревянной постройки пожарные вынесли на улицу газовый баллон, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края. - В 21.52 пожар удалось локализовать, а спустя восемь минут он был полностью ликвидирован.

В тушении возгорания принимали участие 12 специалистов и три единицы техники, в настоящее время причины возникновения пожара и возможные виновники устанавливаются - чрезвычайное ведомство проводит по этому поводу проверку. Лишь по счасливой случайности от огня не пострадали ни люди, ни жилые дома - если бы спасатели не успели, и находящийся внутри бани газовый баллон взорвался, последствия могли быть куда более тяжелыми.

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