Хабаровские гимнастки взяли все призовые места на первенстве города

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-05T09:11:10+03:00

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Открытое первенство Хабаровска по художественной гимнастике «Амурский ручеек», участницами которого стали спортсменки младшего разряда, состоялось сразу после городских соревнований между гимнастками старшего разряда. В этот раз свои навыки показывали девочки в возрасте от пяти до 11 лет, медали разыгрывались в индивидуальной программе, и, как и на соревнованиях «старших», почти все награды достались гимнасткам из краевой столицы.

- Традиционно на наш открытый городской турнир собирается много участников, в этом году, можно сказать, рекорд - 250 человек, - рассказали в пресс-службе ДЮСШ «Олимпия». - Очень высокий уровень подготовки был показан среди малышей, и как результат - серьезная конкуренция в каждой возрастной группе. Наши девочки оказались сильнее, хотя гости также выступили очень достойно.

Цель соревнований «Амурский ручеек» - собрать новый поток юных гимнасток, которые в будущем войдут в составы сборных своих регионов. А следующие состязания по художественной гимнастике на кубок мэра пройдут в Хабаровске 16 ноября.