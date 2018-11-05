Хабаровские гимнастки взяли все призовые места на первенстве города
Открытое первенство Хабаровска по художественной гимнастике «Амурский ручеек», участницами которого стали спортсменки младшего разряда, состоялось сразу после городских соревнований между гимнастками старшего разряда. В этот раз свои навыки показывали девочки в возрасте от пяти до 11 лет, медали разыгрывались в индивидуальной программе, и, как и на соревнованиях «старших», почти все награды достались гимнасткам из краевой столицы.
- Традиционно на наш открытый городской турнир собирается много участников, в этом году, можно сказать, рекорд - 250 человек, - рассказали в пресс-службе ДЮСШ «Олимпия». - Очень высокий уровень подготовки был показан среди малышей, и как результат - серьезная конкуренция в каждой возрастной группе. Наши девочки оказались сильнее, хотя гости также выступили очень достойно.
Цель соревнований «Амурский ручеек» - собрать новый поток юных гимнасток, которые в будущем войдут в составы сборных своих регионов. А следующие состязания по художественной гимнастике на кубок мэра пройдут в Хабаровске 16 ноября.