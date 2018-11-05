2018-11-05T11:36:31+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре обсудили план спасения хлебозавода №3

Предприятие находится в кризисном состоянии и вот-вот станет банкротом
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Комсомольске-на-Амуре обсудили план спасения хлебозавода №3В Комсомольске-на-Амуре обсудили план спасения хлебозавода №3Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Совещание по поводу финансового неблагополучия хлебозавода состоялось между его руководством и специалистами из краевого министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день хлебозавод №3 находится на грани банкротства - самой главной проблемой остается серьезная задолженность перед энергоснабжающими компаниями. Стороны обсудили насущные вопросы и вместе разработали антикризисный план, осуществление которого, по самым скромным подсчетам, обойдется в 40 миллионов рублей.

- Чтобы завод встал на ноги, необходимо модернизировать давно устаревшее оборудование, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Юности. - Для этого нужно вложить значительные средства, а для их привлечения уже ведется работа с потенциальными инвесторами.

Также городские власти планируют договориться с энергетическими компаниями о предоставлении рассрочки по долгам за электричество.

СКАЗАНО

Помимо плана по спасению хлебозавода чиновники обсудили и ситуацию с ценами на хлеб, которые не повышались с 2015 года, несмотря на регулярный рост цен на муку, которую Хабаровский край закупает вне региона. Пока власти пообещали сдерживать цены на социально значимые сорта хлеба до конца года.

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