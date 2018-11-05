2018-11-05T12:15:50+03:00
Происшествия

В ЕАО восемь пожарных спасли сено и жилой дом

Горящие рулоны сухой травы едва не привели к трагедии
Борис КОКУРИН
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В ЕАО восемь пожарных спасли сено и жилой домВ ЕАО восемь пожарных спасли сено и жилой домФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Пожарных вызвала владелица частного дома в селе Пашково Облученского района Еврейской автономной области. Женщина почувствовала запах дыма, вышла во двор где обнаружила горящие рулоны сена. Сухую траву она заготовила на зиму — кормить скот. Огонь грозил перекинуться на дворовые постройки, а потом и на дом, поэтому не дожидаясь приезда пожарных хозяйка принялась сама тушить скрутки. Получалось плохо, пожар разгорался все сильнее и если бы не подоспевшие огеборцы — все могло кончиться плохо.

- На место происшествия выехали огнеборцы добровольной пожарной команды и пожарно-спасательной части № 6, в составе восьми человек и двух единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО. - Прибыв на место происшествия, пожарные оперативно локализовали возгорание. В результате пожара большая часть заготовленного на зиму сена сгорела, но благодаря умелым и слаженным действиям пожарных, часть корма для животных удалось спасти.

Как установили пожарные инспекторы причиной возгорания вполне мог стать поджег. Сейчас подозреваемых разыскивает полиция. Хозяйка подсчитывает ущерб нанесенный огнем.

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