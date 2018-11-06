2018-11-06T01:09:34+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 6 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков

В регионе сохраняются слабоположительные дневные температуры, на большей части сегодня без осадков
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 6 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 6 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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Новая волна тепла подходит в Хабаровскому краю и Еврейской автономии. К региону приближается обширный азиатский антициклон. Благодаря ему поднимется температурный фон. К концу недели ожидается до +6+7. Осень не сдаётся, время сдать свои позиции на юге края по метеокалендарю у неё наступит в середине ноября.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +2+4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +1+3. Уровень Амура у краевого центра 29 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 4,4 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер утром небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2. Уровень Амура у Города Юности 19 см.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0-2. Уровень Амура в устье реки 113 см.

В Охотске возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -7-9.

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