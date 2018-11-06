2018-11-06T03:15:38+03:00
Спорт

Хабаровчанин взял «золото» на международном турнире по плаванию

Пловец стал победителем в абсолютном зачете
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хабаровчанин взял «золото» на международном турнире по плаванию. Фото: ДЮСШ «Дельфин»Хабаровчанин взял «золото» на международном турнире по плаванию. Фото: ДЮСШ «Дельфин»
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Хабаровчанин Игорь Головин стал обладателем золотых медалей международного турнира по плаванию «Grand-prix Kup Zrenjanina 2018», проходившем в Сербии. Молодой человек выиграл две дисциплины и одержал победу в абсолютном зачете.

Как сообщает пресс-служба ДЮСШ «Дельфин», Игорь Головин боролся с представителями 13 стран. Хабаровчанин одержал победу на дистанциях 50 метров брасс и 50 метров баттерфляй.

Всего Хабаровский край на соревнованиях представляли три человека. Двое из них – девушки Виктория Шардакова и Алиса Кочкурова. Представительницам прекрасной половины человечества войти в число призеров не удалось, но показанные результаты довольно высоки. Так, Виктория пришла к финишу четвертой на дистанции 100 метров на спине и пятой в 200-метровке в том же виде. Алиса стала пятой на дистанции 50 метров баттерфляй и шестой на 50 метров на спине.

- Особенно сильными были соперники из Греции, Румынии, Венгрии, Италии. Спортсмены испытывали колоссальную нагрузку – за четыре дня у Алисы и Виктории было десять стартов, а у Игоря – девять. Готовы наши ребята хорошо, но самый главный враг – разница во времени в девять часов, - отметил Сергей Остроушко, вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор ДЮСШ «Дельфин».

Сразу после спортсмены отправились на чемпионат России в Казань. К ним присоединились еще четверо хабаровчан. Соревнование начнется 7 ноября.

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