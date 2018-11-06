2018-11-06T03:59:37+03:00
Происшествия

Растерзанный медведем подросток на Камчатке защищал брата – Следственный комитет

Ведомство проводит доследственную проверку
Александра ШОПЕНКО
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Растерзанный медведем подросток на Камчатке защищал брата – Следственный комитетРастерзанный медведем подросток на Камчатке защищал брата – Следственный комитетФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Мильковском районе Камчатского края бурый медведь растерзал подростка. Напомним, что двоюродные братья 13 и 15 лет шли на водопост, когда на них напал хищник. Сперва целью медведя стал младший парень, но старший встал на его защиту.

Подростку удалось отвлечь внимание хищника на себя, а 13-летний мальчик смог убежать и рассказать односельчанам о нападении. Старшему выжить не удалось.

- Старший подросток погиб от лап медведя, защитив младшего брата, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю. - Подросток получил травмы несовместимые с жизнью, в виде скальпированной раны головы, открытого перелома черепа, полного отсутствия нижних и частично верхних конечностей.

В ведомстве отмечают, что медведь установлен и отстрелен.

Следственный комитет также выяснит, почему несовершеннолетние дети оказались вдали от населенного пункта без сопровождения взрослых.

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