Растерзанный медведем подросток на Камчатке защищал брата – Следственный комитет
В Мильковском районе Камчатского края бурый медведь растерзал подростка. Напомним, что двоюродные братья 13 и 15 лет шли на водопост, когда на них напал хищник. Сперва целью медведя стал младший парень, но старший встал на его защиту.
Подростку удалось отвлечь внимание хищника на себя, а 13-летний мальчик смог убежать и рассказать односельчанам о нападении. Старшему выжить не удалось.
- Старший подросток погиб от лап медведя, защитив младшего брата, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю. - Подросток получил травмы несовместимые с жизнью, в виде скальпированной раны головы, открытого перелома черепа, полного отсутствия нижних и частично верхних конечностей.
В ведомстве отмечают, что медведь установлен и отстрелен.
Следственный комитет также выяснит, почему несовершеннолетние дети оказались вдали от населенного пункта без сопровождения взрослых.