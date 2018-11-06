Юрист-мошенник из Хабаровска получил реальный срок за махинации с недвижимостью

СЕГОДНЯ 03:35 2018-11-06T03:35:30+03:00

Осужденный присвоил себе квартиры стоимостью 150 миллионов рублей и еще требовал выплатить 30 миллионов неустойки

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В Хабаровске вынесли приговор юристу-мошеннику, пытавшемуся нажиться на доверии своего работодателя. Осужденный трудился в строительной компании и был на хорошем счету у руководства. Ему безмерно доверяли и он воспользовался этим в своих корыстных целях.

Фигурант подготовил договора купли-продажи недвижимости на сумму 150 миллионов рублей. Получить заветные подписи руководства ему не оставило труда. Вместе с этими документами юрист уехал из России в Королевство Таиланд. Находясь за границей, злоумышленник внес изменения в договоры.

- Однако суммы, которой он разжился, ему показалось мало и он еще решил получить еще 30 миллионов неустойки. Такую сумму он обозначил за несвоевременную регистрацию перехода права собственности. Но получить деньги юристу так и не удалось - арбитражный суд отказался удовлетворять требования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Мошенника обвинили в покушении на мошенничество. Позже суд приговорил его почти к трем годам лишения свободы. Наказание фигурант будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того, юриста обязали заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.