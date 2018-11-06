Между Сахалином и Курилами будет курсировать дополнительное судно

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-06T04:36:12+03:00

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Теплоход «Игорь Фархутдинов» временно перестанет выполнять рейсы между Сахалином и Курилами. Его направят на плановый ремонт с 7 ноября, обновление судна продлится до 17 ноября. В связи этим между островами Итурупом, Кунаширом и Шикотаном будет курсировать дополнительное судно.

- В осенне-зимний период теплоход «Игорь Фархутдинов» традиционно загружен лишь на треть, поэтому именно в это время его приводят в порядок. Замену ему определят после 6 ноября, когда станут известны результаты отбора, - отметил Эдуард Ри, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

График движения нового судна позже опубликуют на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Кроме того, транспортную доступность между курильскми островали обеспечат за счет самолетов авиакомпании «Аврора».