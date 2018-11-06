2018-11-06T05:38:47+03:00
Общество

Прокуратура Комсомольска выбила 30 миллионов рублей из нечестного работодателя

Предприятие накопило солидную задолженность по зарплате перед своими сотрудниками
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Прокуратура Комсомольска выбила 30 миллионов рублей из нечестного работодателяПрокуратура Комсомольска выбила 30 миллионов рублей из нечестного работодателяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ходе ведомственной проверки прокурор города Юности установил, что акционерное общество «Энергоремонт» нарушило трудовой кодекс - у предприятия образовались долги по заработной плате перед своими работниками за июль текущего года. Сумма долга - ни много ни мало составила 30 миллионов рублей. В отношении руководства «Энергоремонт» возбудили административное дело.

- Административное дело по статье «Невыплата или полная невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» прокурор направил в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - В результате директору предприятия суд назначил наказание в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал нерадивого работодателя погасить задолженность по зарплате и выплатить сотрудникам компенсацию за ее задержку, что и было сделано в установленный срок.

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