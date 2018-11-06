Федеральные трассы Дальнего Востока готовы к холодам

СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-06T06:07:07+03:00

В этом году проезд обеспечат 405 единиц техники

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Подготовка дальневосточных трасс к зиме завершилась. В полном объеме были доставлены противогололедные материалы. Среди них песок, химические и жидкие реагенты, песко-соляная смесь. Помимо этого привлекут специальную технику.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», для очистки проезжей части от снега задействуют 405 единиц техники. На трассы выйдут комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием, погрузчики и роторные снгегоочистители. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS. На сегодняшний день весь автопарк привели в порядок. Это касается пескобаз, теплых стоянок для транспорта и других помещений.

Автомобилисты могут связаться с оперативным дежурным ФКУ ДСД «Дальний Восток» по телефону +7 (4212) 45-11-48 и получить информацию о состоянии дороги. Специалисты работают круглосуточно.