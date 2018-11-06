2018-11-06T04:59:58+03:00
Происшествия

Бесправный водитель в ЕАО погубил пассажира

Мужчина не справился с управлением на повороте и угодил кювет
Ольга КИВА
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Бесправный водитель в ЕАО погубил пассажираБесправный водитель в ЕАО погубил пассажираФото: Мария ЛЕНЦ
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Вчера, 5 ноября, на 37 километре трассы «Биробиджан-Головино» случилась авария, в которой погиб человек. Пострадавший ехал в машине в качестве пассажира. Кроме него в салоне находился еще один человек и водитель. Второй потерпевший, к счастью, отделался телесными повреждениями.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по ЕАО, происшествие случилось рано утром, почти в 7:00. За рулем Mazda Familia находился водитель, у которого, как оказалось, не было прав. По предварительной информации, он превысил скорость и не вписался в поворот. Мужчина потерял контроль за движением, выехал на встречную полосу, а потом угодил в кювет. За пределами трассы авто перевернулось. Один из пассажиров скончался на месте до приезда врачей.

На данный момент идет проверка обстоятельств этого происшествия.

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