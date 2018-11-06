2018-11-06T06:23:02+03:00
Происшествия

Пожар в жилом бараке в Хабаровске: двоих жильцов увезли на каретах скорой помощи

14 человек смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда огнеборцев
Ольга КИВА
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Пожар в жилом бараке в Хабаровске: двоих жильцов увезли на каретах скорой помощиПожар в жилом бараке в Хабаровске: двоих жильцов увезли на каретах скорой помощиФото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь с 5 на 6 ноября в переулке Гупровском горела квартира на втором этаже деревянного барака. Сообщение о происшествии на пульте пожарно-спасательной службы Хабаровска приняли в 4:16. К моменту прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, из них двое детей.

- С пожаром удалось справиться к 10 часам утра. Сложность тушения была в основном в том, что огонь очень быстро распространялся по деревянным конструкциям и постепенно добрался до кровли, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате пожара пострадали два жильца. Людей госпитализировали в больницу на машинах скорой помощи.

На месте работали сотрудники полиции, представители энергослужб, администрации города и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают.

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