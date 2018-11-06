Пожар в жилом бараке в Хабаровске: двоих жильцов увезли на каретах скорой помощи
В ночь с 5 на 6 ноября в переулке Гупровском горела квартира на втором этаже деревянного барака. Сообщение о происшествии на пульте пожарно-спасательной службы Хабаровска приняли в 4:16. К моменту прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, из них двое детей.
- С пожаром удалось справиться к 10 часам утра. Сложность тушения была в основном в том, что огонь очень быстро распространялся по деревянным конструкциям и постепенно добрался до кровли, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В результате пожара пострадали два жильца. Людей госпитализировали в больницу на машинах скорой помощи.
На месте работали сотрудники полиции, представители энергослужб, администрации города и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают.