2018-11-06T07:06:00+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Металлург» 4 октября: хабаровчане уступили магнитогорским хоккеистам

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу соперников с Урала
Ульяна КОСКИНА
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Матч «Амур» - «Металлург» 4 октября: хабаровчане уступили магнитогорским хоккеистамМатч «Амур» - «Металлург» 4 октября: хабаровчане уступили магнитогорским хоккеистамФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Игра на выезде для хабаровского «Амура» оказалась провальной. С первых минут встречи с «Металлургом» в Магнитогорске, гости показали кто на льду хозяин. «Тигров» застал врасплох Роман Любимов, который распечатал ворота дальневосточников. Последние сдаваться не думали и продолжили атаковать соперника, но в рамках правил. Однако так и не смогли изменить результат на табло. На перерыв команды ушли со счетом 1:0.

- Во втором периоде игра хабаровчан оказалась малоэффективной, а в обороне появились ненужные ошибки, - сообщили в пресс-службе ХК «Амур». - Одной из них и воспользовался Михаил Булирж, а помогли ему Деннис Расмуссен и Евгений Бирюков. К слову, ворота «тигров» были пустые. Шайба влетела без особых проблем. А когда магнитогорцы оказались в большинстве, их преимущество выросло до трех голов.

Отыграться со счетом 0:3 за один период задача невыполнимая. «Амур» попытался устроить настоящий штурм. Однако вратарь «Магнитки» так и не дал соперникам подобраться к воротам. Как итог, 3:0 в пользу «Металлурга».

Ближайшую неделю дальневосточники проведут в Подмосковье, где будут готовиться к встрече с омским «Авангардом». Чемпионат возобновиться 12 ноября.

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