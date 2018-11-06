2018-11-06T09:45:28+03:00
Общество

Сахалинским студентам из числа коренных народов Севера оплатят учебу

Таким правом в этом году воспользовались 66 человек
Ульяна КОСКИНА
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Сахалинским студентам из числа коренных народов Севера оплатят учебуСахалинским студентам из числа коренных народов Севера оплатят учебуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сахалинским студентам оплатят учебу в вузе за счет областного бюджета. Правом могут воспользоваться только те, кто относится к числу коренных народов Севера. В этом году областную поддержку получили уже 66 молодых людей. Им компенсировали расходы на проезд к месту учебы, проживание в общежитии и частично стоимость обучения в государственных высших и средних профессиональных учреждениях.

Как сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области, в этом году география заведений, где предпочли обучаться сахалинцы, обширна – это Уфимский нефтегазовый университет, Дальневосточный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет. Молодежь охотно получает новые знания и на Сахалине.

По завершению обучения выпускники из числа коренных этносов могут рассчитывать еще на одну меру поддержки – приобретение жилья. С 2015 года квартиры в местах традиционного проживания получили семь специалистов.

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