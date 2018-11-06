2018-11-06T11:21:57+03:00
Общество

Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке

Весной следующего года подрядчик выполнит озеленение Никольской сопки
Ульяна КОСКИНА
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Вулканы станут изюминкой нового парка на КамчаткеВулканы станут изюминкой нового парка на КамчаткеФото: Правительство Камчатского края
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Никольская сопка готова принять гостей и жителей Камчатки. В историческом месте построили площадку для молодоженов, смотровую, установили качели, павильоны для уличной торговли. Также заменили подпорную стену, протяженность которой составляет около 500 метров. На всей территории отдыха проложили пешеходные дорожки, отремонтировали лестницы. Изюминкой сопки станут макеты камчатских вулканов и импровизированная схема Авачинской бухты.

- Никольская сопка стала удобной и комфортной для горожан. Работы проведены качественно. К 1 июля, Дню края, здесь закончат озеленение. Тогда площадка начнет активно работать в интересах жителей и туристов, – сказал Владимир Илюхин, губернатор.

Следующим летом территорию украсят четыре барельефа, которые расположатся на подпорной стене. Их будущий вид обсуждают сейчас с экспертами, задача которых – подтвердить, что все изображения соответствуют историческим фактам.

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