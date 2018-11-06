Итоги осенних каникул подвели в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-06T07:54:11+03:00

Школьники из района имени Лазо побывали в кружках и секциях, а также посетили Клуб юного шкипера

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В районе имени Лазо подвели итоги летних каникул. С 30 октября по 3 ноября для ребят открыли свои двери 18 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули более 900 школьников. Большинство из них проживают в семьях, которые остро нуждаются в социальной поддержке. С выездной проверкой муниципальное образование посетила комиссия.

- Детских отдых на осенних каникулах в районе имени Лазо организовли на высоком уровне. Ребята провели время весело и с пользой, набрались сил для второй учебной четверти. Для многих семей пришкольные лагеря являются не только способом временной занятости, но и мерой социальной поддержки, - сообщила Ирина Белова, депутат Законодательной Думы Хабаровского края.

Лагеря работали по нескольким направлениям: интеллектуальным, экологическим, профилактическим, краеведческим, патриотическим, спортивно-оздоровительным. Кроме того, в школах были открыты около 60 профильных кружков. Например, в поселке Хор уже три года действует Клуб юного шкипера.