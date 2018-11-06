В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-06T09:16:32+03:00

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3 ноября житель краевого центра отправился порыбачить на Амуре в районе села Малышево и с тех пор ни разу не вышел на связь. Совместными усилиями авиации, пеших групп и водолазов было обследовано три тысячи квадратных метров акватории реки, а также почти три километра дна, однако поиски не увенчались успехом. Правда, спасателям удалось обнаружить лодку и личные вещи пропавшего, но на след рыбака специалисты так и не вышли.

- Всего с начала поисковых работ нарастающим итогом обследовано авиационным способом 30 квадртаных километров прибрежной территории, акватории реки Амур и протоки, островнаой части, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Наземной группировкой в составе сотрудников полиции и спасателей обследовано 10 километров береговой линии и прилегающей акватории.

Поиски рыбака будут продолжены, остальным любителям тихой охоты спасатели советуют быть осторожными при выходе на воду в осеннее время и напоминают, что на территории Хабаровского края навигация для маломерных судов остается открытой только в двух районах - Советско-Гаванском и Ванинском. На остальной территории края движение маломерных судов по акватории запрещено.