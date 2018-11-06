2018-11-06T07:28:23+03:00
Происшествия

Пострадавшим при взрыве газа в поселке Приамурском ЕАО заплатят по десять тысяч рублей

Деньги выделит администрация Смидовичского района, дополнительно решается вопрос о помощи из бюджета области
Александра ШОПЕНКО
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Пострадавшим при взрыве газа в поселке Приамурском ЕАО заплатят по десять тысяч рублейПострадавшим при взрыве газа в поселке Приамурском ЕАО заплатят по десять тысяч рублейФото: Борис КОКУРИН
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Сегодня утром в поселке Приамурском на первом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газа. Пятерым пострадавшим окажут первичную помощь в размере десяти тысяч рублей, кроме этого, решается вопрос о переселении людей из поврежденных квартир.

Дополнительная материальная помощь также будет оказана из бюджета области, ее размер сейчас определяется. Всего пострадало 28 квартир, непригодны для дальнейшего проживания два подъезда.

- Сейчас решается вопрос о возможности переселения людей из поврежденных квартир, пока они разместились у родственников и знакомых. По первому и четвертому подъездам пока нарушений конструкций нет, но в любом случае будет проводиться строительная экспертиза. Официальное заключение будет позже, - рассказал Максим Шупиков, глава Смидовичского района ЕАО.

Также развернут пункт временного размещения в местном доме культуры.

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