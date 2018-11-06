Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-06T11:48:05+03:00

В копилке: четыре золотых медали, одна серебряная и две бронзовых

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Специалисты авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре стали победителями WorldSkills Hi-Tech 2018. Чемпионат рабочих профессий прошел с 25 по 27 октября в Екатеринбурге.

- Комсомольские авиастроители стали лучшими в двух направлениях: Екатерина Шпак в компетенции «Монтаж электрооборудования летательных аппаратов» и Константин Скворцов - «Производственная сборка изделий авиационной техники». Бронзу получил оператор станков с ПУ Геннадий Белов. Он выступал по профилю «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Перед конкурсом будущие участники прошли подготовку на базе «Межрегионального центра компетенции», где им помогали опытные мастера.

Напомним, WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профмастерства среди молодых специалистов. Они ориентированы на повышение квалификации начинающих рабочих от 18 до 28 лет, а также школьников и студентов среднеспециальных учебных заведений.