2018-11-06T08:25:23+03:00
Происшествия

В аварии в Хабаровске пострадали две девочки

Сестры ехали в Nissan Avenir, который врезался в Toyota Land Cruiser Prado
Ольга КИВА
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В аварии в Хабаровске пострадали две девочкиВ аварии в Хабаровске пострадали две девочкиФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные, 4 ноября, случилась авария, в которой пострадали два ребенка. Сестры ехали в машине Nissan Avenir вместе с папой и были, со слов главы семейства, пристегнуты. Обе девочки трех и 10 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, происшествие случилось днем, в 12:30 на улице Краснореченской. Nissan Avenir собирался повернуть на улицу Кубяка. Водитель поехал на зеленый свет, но не посчитал нужным пропустить Toyota Land Cruiser, которая двигалась по встречно полосе прямо. Машины столкнулись.

Кроме девочек в машине также находилась 36-летняя женщина, которая отделалась ушибом головы. Ее вместе с детьми доставили в больницу.

По предварительной информации оба водителя были трезвы. Семья пострадавших является благополучной. На данный момент решается вопрос о возбуждении против водителя Nissan Avenir административного дела.

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