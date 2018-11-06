2018-11-06T08:57:18+03:00
Происшествия

Взрыв в жилом доме в поселке Приамурский: ситуация на контроле губернатора ЕАО

Для пострадавших уже развернули пункт временного размещения
Ольга КИВА
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Взрыв в жилом доме в поселке Приамурский: ситуация на контроле губернатора ЕАОВзрыв в жилом доме в поселке Приамурский: ситуация на контроле губернатора ЕАОФото: Борис КОКУРИН
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Ситуацию со взрывом бытового газа в Приамурском взял на контроль губернатор области Александр Левинталь. На данный момент уже создали комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности Смидовичского района. В поселке ввели режим ЧС.

- На месте происшествия работает около 70 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС по ЕАО 30 сотрудников и 7 единиц техники. Из горящего дома эвакуировали больше 120 жильцов. Большая часть из них находится у родственников, для нуждающихся развернут пункт временного размещения в Доме культуры. На месте работает оперативно-следственная группа, причины пожар устанавливаются, - сообщил Роман Бойко, начальник ГУ МЧС России по ЕАО.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня утром в многоквартирнике №12 на улице Островского. Эпицентр находился в квартире на первом этаже. Из-за взрывной волны были разрушены перегородки между первым и вторым этажами и подвальным помещением.

- Пострадали четыре человека, по предварительным данным, среди них есть ребенок. Один из погорельцев находится в реанимации, у него обожжено 70 процентов тела. Еще троих разместили в Николаевской районной больнице, - прокомментировал Максим Шупиков, глава Смидовичского района.

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