2018-11-06T12:29:13+03:00
Общество

Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно

Лучшие примут участие в региональных полуфиналах
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционноХабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционноФото: Правительство Хабаровского края
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Стартовал дистанционный отбор второго Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». От Хабаровского края заявки подали почти 60 тысяч человек. С ноября по декабрь участникам предстоит пройти три блока заданий, в которых оценят интеллектуальные способности, общие знания и потенциал руководителя.

- Заготовлено больше тысячи вопросов, которые ранее нигде не использовали. Конкурсантам следует выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдет в очный этап, ожидает итоговое испытание, - отметил Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России».

Первый блок на выявление способностей доступен на сайте лидерыроссии.рф. Отвечать на вопросы можно до восьми утра 7 ноября. Общие знания о России проверят с 19 по 21 ноября. Со 2 по 4 декабря запланирован тест на управленческий потенциал.

Лучших участников пригласят на очные региональные полуфиналы. Они пройдут во всех регионах России в январе-феврале следующего года.

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