Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-06T10:54:47+03:00

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В Хабаровске готовятся отметить годовщину Октябрьской революции. В этом году историческое событие отметят ужу в 101 раз. Праздник начнется с торжественного митинга, а потом горожане устроят шествие по улице Муравьева-Амурского. Ради праздника в центре города ограничат движение для автомобилистов.

Коммунисты традиционно соберутся 7 ноября у памятника Ленину на центральной площади Хабаровска. Собравшиеся послушат советские песни и духовой оркестр. Кроме того, активисты будут раздавать агитационные материалы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проезд закроют на участке улицы Муравьева -Амурского от улицы Пушкина до улицы Тургенева. Колонна будет идти в сторону Комсомольской площади. При этом дороги, пересекающие улицу Муравьева-Амурского, будут открывать для проезда транспорта с учетом прохождения колонны.

Шествие начнется в 12:50 сразу после митинга и закончится в 13:30.