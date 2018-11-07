2018-11-07T01:12:18+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков

На большей части региона синоптики прогнозируют повышение температур, зима к нам не торопится
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в регионе опять настраивается на теплую волну. Её несёт обширный азиатский антициклон. Соседство с двумя циклонами с северо-запада и северо-востока способствует образованию атмосферных фронтов. Наша территория пока находится в теплом их секторе. Результат такого распределения метеосил - рост температурного фона.

В Биробиджане без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем +2+4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +1+3. Уровень Амура у краевого центра 24 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 2,8 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +1+3.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1-1. Уровень Амура у Города Юности 18 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1-3. Уровень Амура в устье реки 87 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -8-10.

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