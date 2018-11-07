Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров

СЕГОДНЯ 02:55 2018-11-07T02:58:48+03:00

Ветеран Великой Отечественной войны и герой Социалистического Труда ушел из жизни на 93 году

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Еще одним выдающимся человеком в Хабаровске стало меньше – умер почетный гражданин краевой столицы Василий Жаров. Он сражался за Родину на полях Второй мировой войны, трудился на благо отечества.

Судьба Василия Андреевича тесно переплелась с Хабаровском в 1937 году, когда его семья переехала на Дальний Восток из Алтайского края. Тогда будущему почетному гражданину было около девяти лет.

В 1941 году наступила война, Василий Жаров окончил неполную среднюю школу, после пошел в ремесленное училище связи. На работу он устроился в Хабаровский линейно-технический узел связи и занял пост сменного линейного монтера. В ноябре 1943 года Василий Андреевич поступил на службу в Краснознаменную Амурскую военную флотилию, в ее составе он боролся с милитаристской Японией в 1945 году.

- Окончив службу в 1950 году Василий Жаров стал работать на судостроительном заводе имени Кирова в должности судосбрщика. Через четыре года его повысили до бригадира судосборщиков, на этом посту Василий Андреевич пробыл 27 лет. Выйдя на пенсию, он перешел работать среднее профессионально-техническое училище №3 инструктором производственного обучения. В общей сложности заводу Василий аров отдал 45 лет. Параллельно десять лет он был депутатом Хабаровского краевого Совета народных депутатов, - отмечают в пресс-службе администрации Хабаровска.

В копилке наград Василия Жарова боевые ордена и медали, среди которых «За победу над Германией», «За победу над Японией». Отмечены и трудовые успехи – ветеран обладает высоким званием героя Социалистического Труда, орденом Ленина и медалью «Серп и молот».

Василий Жаров прожил насыщенную жизнь, был примером для молодежи и способствовал развитию краевой столицы. Пускай светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков. Редакция «КП-Хабаровск» выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Андреевича.

Церемония прощания пройдет 7 ноября с 11:00 до 11:40 в ритуальном зале «Спецкомбината». Адрес: улица Карла Маркса, 168.