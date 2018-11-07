2018-11-07T03:18:07+03:00
Общество

Хабаровские автобусы переходят на зимнее время

Расписание маршрутов изменится с 9 ноября
Александра ШОПЕНКО
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Хабаровские автобусы переходят на зимнее времяХабаровские автобусы переходят на зимнее времяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Три городских автобусных маршрута переходят на зимний режим работы и меняют расписание. Иначе теперь будет ездить общественный транспорт за номерами 83, 83П и 88.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, с ближайшей пятницы автобусы, которые курсируют по маршруту №83 (улица Калараша - улица Калараша) в последний рейс от остановки «Калараша» поедут в 20:27 часов.

Автобусы №83П (улица Калараша - улица Калараша) в будни и по субботам в последний рейс будут отправляться в 20:13 от остановки «Калараша».

Последний автобус маршрута №88 (СНТ «Черемушки» – Уссурийский бульвар) ежедневно будет отъезжать от остановки «СНТ «Черемушки» в 20:15 часов. А в выходные дни в первый рейс 88-ой отправится в 6:48.

С замечаниями и предложениями по работе городского транспорта можно обратиться в профильное управление по телефону: 32-53-41 (приемная).

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